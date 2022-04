Après une formation BTS à l'éducation à l'environnement, je me suis dirigée vers l'Education Nationale. Mon premier souci était d'initier les enfants à l'autonomie et à la responsabilité. Dans le cadre de ma pratique, j'ai rapidement utilisé des techniques de Bien-être afin d'aider des enfants en difficulté d'apprentissage à se sentir avant tout bien dans leur tête et leur corps, ainsi faisant place à apprendre à apprendre.

Des résultats en terme d'épanouissement personnel puis de réussites scolaires m'ont confirmé la relation entre bien-être et performance.



Aujourd'hui, je développe mes compétences et mon savoir-faire auprès des entreprises : j'aime accompagner les hommes et les femmes dans leur réussite professionnelle, en mettant au cœur des stratégies de réussite le savoir-être et le savoir-faire. Mon entreprise propose aussi bien un accompagnement sur le terrain de l'entreprise via le coaching, un cursus de formation ou une découverte en évènementiel ou ateliers selon les besoin de l'entreprise (journée thématique, animation CE, séminaire d'équipe, ...).

Je suis supervisée régulièrement dans ma pratique professionnelle par Métasysteme coaching.

Julie Girard



Mes compétences :

Conseil

Accompagnement

Ingénierie pédagogique

Coaching

Animation de formations

Animation de réunions

Accompagnement collectif

Accompagnement individuel

Formation professionnelle continue

Ingénierie de formation

Suivi clientèle

Sophrologie

Coaching professionnel

Coaching d'équipe

Coaching de dirigeants