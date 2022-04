Julie GUIGAL

Je possède plus de 10 ans d'expérience en communication, relations presse et rédactionnel auxquels s'ajoute un attrait particulier pour le financement et la création d'entreprises.



Je propose mes services aux entreprises souhaitant développer et financer leur activité. Je travaille aux côtés de tous types de sociétés mais plus particulièrement auprès de réseaux d'investisseurs.



Spécialiste de la communication, je collabore également à l'étude de projets en recherche de fonds (j’étudie, sélectionne et accompagne des projets de création d’entreprises innovantes).



Je suis diplômée de l’IEP d’Aix-en-provence (DESS), titulaire d’un DEA d’Histoire contemporaine et ancienne élève d’Hypokhâgne-khâgne. Je travaille en français, en anglais et en espagnol.



Mes compétences :

Business

Business developpement

Communication

Communication éditoriale

Conseil

Conseil en communication

Gestion de projets

Presse

Production

Rédactionnel

Relations Presse

Technique