Julie HABERKORN

Groupe international de conseil en innovation et ingénierie, SEGULA TECHNOLOGIES apporte des solutions compétitives dans les étapes d'un projet technique : management, développement, conception, fiabilisation et mise en production.



Notre capacité à gérer des projets complets permet d'offrir à nos collaborateurs une large gamme de métiers au sein de nos propres bureaux d'études, en œuvrant dans des domaines d'activité tels que l'aéronautique, l'automobile, la défense, le naval, le ferroviaire, l'énergie ou l'industrie.



Implanté sur 80 établissements dans 20 pays, notre stratégie de croissance est portée par un projet d'entreprise associant valorisation des compétences individuelles et exigence permanente de qualité, gage d'un développement maîtrisé.



Rejoindre SEGULA TECHNOLOGIES, c'est construire votre avenir dans une culture d'innovation, d'échanges et de valorisation des savoir-faire.





