Julie HAHN

Jeune cadre, j'occupe actuellement un poste de chef de produit au sein du pôle fertilité des laboratoires Genévrier.



= > Forte d'une expérience dans l'industrie pharmaceutique de 3 ans: une mission de plus d'un an chez Wyeth-Pfizer et une autre réalisée chez Chiesi dans le cadre d'un remplacement congé maternité,

= > expérience à la fois ville et hôpital,

= > Réalisation de lancements de produits

= > participation au développement de différents produits appartenant à différentes aires thérapeutiques (vaccinologie, néonatalogie, nutrition):

* Prevenar et Meningitec (vaccinologie) des blockbusters permettant une communication plus large grâce à des budgets importants (produits en phase de lancement)

* Cétornan (nutrition) ancien produit numéro 1 du laboratoire avant l'arrivée récente d'un générique (produit mature)

* Curosurf (néonatalogie) produit mature à l'hôpital en situation de monopole conçu par les néonatologues qui positionnent l'intervention marketing davantage dans le partenariat que dans la promotion vente.

* Sinovial (rhumatologie), dispositif médical, produit mature dans un marché ultra-concurrentiel



Je suis intéressée par toute nouvelle expérience et mes ambitions sont désormais d’occuper pleinement et durablement des fonctions dont les perspectives seraient pleines d’ambition.



N'hésitez pas à me contacter pour toutes informations complémentaires à l'adresse suivante: hahn.ju@gmail.com



Mes compétences :

Biotechnologie

Chef de produit

Chef de projet

Chimie

Communication

Cosmétiques

Industrie pharmaceutique

Marketing

Santé

Stratégie