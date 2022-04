Ernest BEDOUCHA

Entré dans le groupe Wyeth en 1988 à la Comptabilité Générale, j'ai vu évoluer la société. Dans mon domaine, j'ai participé à cette évolution au niveau humain, des outils informatiques, des procédures.



Dans un laboratoire pharmaceutique, on assiste à la naissance d'un médicament, à son lancement, à sa progression et, après de bons et loyaux services, au lancement de son générique.



Depuis mon arrivée, ont été lancés : LODINE, EFFEXOR, PREVNAR, ENBREL, TORISEL et j'en passe.



Juste avant mon arrivée, il y a eu la fusion AYERST/WYETH

En 1990, il y a eu la fusion WYETH/ROBINS (Labs Martinet)

En 1995, il y a eu la fusion WYETH/CYNANAMID (Labs Lederlé)

Et maintenant, nous sommes en pleine intégration PFIZER/WYETH.



Continuerais-je l'aventure ? non



Après 6 mois de transition chez Pfizer, mon poste a été supprimé.





J'ai rejoint Otsuka le 4 juillet 2011 en tant que Chef-Comptable



