Julie HATTU

J'aime les voyages, les histoires et surtout les images. J'aime les capter, les effleurer, les surprendre, les construire ou les travailler pour les faire parler ou les laisser s'exprimer.



Aujourd'hui mon activité principale est la réalisation de reportages et documentaires pour la télévision et Internet. Je maîtrise les différentes étapes de production à savoir l'écriture du film ou du projet, le tournage vidéo HD, la prise de son, l'interview, le commentaire voix off, le montage et la post-production pour tout ce qui est exportation des formats web et intégration. Si tous les domaines m'intéressent, j'ai une préférence pour les thématiques voyage-découverte et écologie-environnement dans lesquels je me spécialise depuis quelques années. La présentation face à la caméra sur le terrain est un atout supplémentaire. J'ai présenté une émission mensuelle pendant 2 ans dont j'assurais aussi la réalisation et j'ai été reporter pour une webtv de voyage. En ce moment je suis en tournage pour une nouvelle série documentaire qui sera diffusée fin 2013 sur France télévisions.



Cette passion pour l'image s'exprime aussi par le biais de la photographie. Je fais donc aussi du photo-reportage ou de la photo destinée à la communication.

Enfin, ma formation à la fois littéraire et journalistique ainsi que des stages m'offrent les compétences pour rédiger des articles pour la presse écrite, les magazines papiers et le web.



Et si on se contactait pour en discuter ?

A bientôt.



Mes compétences :

Audiovisuel

Documentaire

Journalisme

Photo

Réalisation

Rédaction

Reportage

Video

Production audiovisuelle

Photographie

Gestion de projet

Adobe Photoshop

Communication