Julie HAUMONT

Passionnée par le goût, l'odorat et par les sciences j'ai choisit d'étudier les arômes alimentaires en faisant une Maîtrise de Sciences et Techniques à l'ISIPCA (Institut Supérieur International du Parfum, de la Cosmétique et de l’Aromatique alimentaires).

J'ai voulu ensuite approfondir mes connaissances sur la fonctionnalité des ingrédients, la formulation des produits alimentaires, l’analyse sensorielle. C’est pourquoi j’ai intégré l’ENSIA (Ecole Nationale Supérieure des Industries Agroalimentaires). Mon stage de fin d’études chez Valrhona m’a conforté dans l’idée de débuter ma carrière professionnelle en Recherche & Développement.

J’ai travaillé un an et demi en tant que Responsable Recherche et Développement dans une entreprise de conditionnement et d’extraction de jus de fruits et légumes. Cette expérience m’a permise de savoir ce qu’était le travail dans une PME et de me rendre compte que mon métier devait être pour moi en lien avec l’innovation et le goût.

J’ai ensuite travaillé chez Givaudan (leader mondial des arôme alimentaires) pendant 4 ans dont 2,5 ans au Pays-Bas. Mon poste, très intéressant, m'a permis de manager, d’être en lien avec les clients d’Europe, de développer mes capacités olfactives et gustatives, d’innover, de prendre des décisions et d’améliorer mes connaissances linguistiques.

Pour des raisons personnelles, j'ai décidé de changer de voie et d'intégrer une chocolaterie / pâtisserie située à La Baule. Je travaille sur le développement de nouvelle gammes produits, en particulier de chocolats et sur l'optimisation de certains points liés à cette entreprise. Dans le même temps, j'ai ouvert un magasin de chocolats et de macarons à Paris (quartier Montmartre)



Mes compétences :

aromes

Science des aliments