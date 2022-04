Isabelle MIRIKELAM

Experte en olfaction et dégustation appliquées aux arômes alimentaires, j'assure des prestations de conseil et de formation "sur mesure" en accompagnant les entreprises d'agro-alimentaire pour:



- Utiliser et comprendre les bases des arômes alimentaires

- Acquérir un langage aromatique afin de mieux communiquer en interne et avec les fournisseurs

- Mettre en place une aromathèque

- Coordonner les projets de développement



Partageons notre passion du goût et construisons ensemble votre formation !



Mes compétences :

Dégustation

Formation

Enseignement

Analyse sensorielle