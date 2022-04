Julie HUSTACHE

Diplômée d'un master « Gestion des Eaux et des Milieux Aquatiques », j’ai travaillé pendant 6 mois à l'étranger en tant que chargé d’étude de milieu aquatique. Les missions réalisées étaient les inventaires des fonds marins, leurs analyses, et leur interprétation pour des propositions de gestions.



J'ai réalisé au cours de mon cursus des missions diverses dans le domaine de l'environnement, de l'écologie terrestre et aquatique ainsi que dans la mise en œuvre de projets sur les cours d'eau.

Je suis à la recherche d'un poste de chargée d'étude en collectivité territoriale ou en bureau d'étude.



De plus, durant mes années d’études, j’ai pu participer à la réalisation des cartographies sous SIG, à la participation aux inventaires ornithologiques (rapaces), floristiques, et également entomologie (myrmécologie).



COMPÉTENCES :



Compétences techniques et naturalistes :

• Hydrobiologiste

• Techniques d’inventaires de la faune

• Connaissances en ornithologie (rapace diurnes et nocturnes)



Connaissances générales :

Conservation et gestion de la biodiversité, écologie des paysages, législation



Informatiques :

• Gestion des interfaces : Microsoft office, Open office

• Création et gestion de site internet : Squidle (description et analyses des fonds marins)

• Statistiques appliquées à la biologie (univariées et multivariées) avec les logiciels R

• Cartographie SIG



Communication et rédaction :

• Rédaction de rapports scientifiques, rédaction de plans de gestion, fiches action, documents pédagogiques et de communication (plaquettes ou livrets pédagogiques)

• Expérience en communication scientifique et en vulgarisation pour divers publics

• Anglais : Lu, parlé, écrit (stage de 6 mois en Australie)





Mes compétences :

Dynamique des zones humides

Outil de diagnostic de la qualité des eaux

Modèles Statistiques

Ecologie de terrain

Réglementation de l'environnement

Hydrobiologie