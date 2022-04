Julie JANNONE

Motivée par les relations humaines et les projets qui font progresser, j’ai à mon actif 10 ans d’expérience au sein de structures entrepreneuriales, PME et Grands comptes. Des rencontres enthousiasmantes, vivantes, auprès d’une grande variété de secteurs et de publics différents, qui cultivent ma passion pour le monde de l'entreprise, et ses sujets corporate et techniques.

Avec de réelles capacités à fédérer, je sais rapidement construire un réseau en interne, et travailler en équipe dans un environnement évolutif.



Mes compétences :

Conception-rédaction

Web

Réseaux sociaux

Marketing stratégique

Marketing opérationnel

Communication externe

Communication interne