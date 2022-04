En charge du recrutement des unités basées à Toulouse, mes recherches se portent sur des profils compétents en ingénierie logicielle, ingénierie système, ingénierie d'essai/testing ou ingénierie physique (mécanique).



Voici un aperçu de nos opportunités :

- Ingénieur développement logiciel (C++/Qt, C#, Java, AngularJS)

- Ingénieur développement logiciel embarqué (C et Linux Embarqué)

- Sécurité des Systèmes Industriels (SSI)

- PLM

- Intégration, Vérification & Validation



Vous pouvez m'adresser votre candidature : julie.justeau@sogeti.com, ou bien postuler en ligne :

www.sogeti-hightech.fr