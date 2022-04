Julie LAGARDE

Voilà 8 ans que je travaille dans le monde des Assurance.

J'ai passé mes 4 premières années au sein de la Direction Financière où j'ai pu appréhender les notions de rentabilité et de calcul financier. J'ai travaillé sur des études de rentabilité de nouveaux produits d'assurance vie, sur le calcul d'indicateur financier ainsi que sur la mise en place d'une modélisation stochastique.



Petit à petit, j'ai voulu allez voir de plus près comment ça se passait sur le terrain, avoir une vision plus concrète du métier d'assureur. C'est pourquoi, j'ai rejoint la Direction Régionale du Sud-Ouest.

Je suis maintenant au plus près des réseaux commerciaux. Je travaille avec eux, les aides dans leur tâche de reporting et d'animation. J'assure aussi des missions transversales avec la direction et assure une cohérence avec les différentes régions commerciales d'Axa France. J'ai maintenant une vision plus globale et précise à la fois de leur activité.



Mes motivations n'ont toujours pas changer :

- Allier un métier relationnel à un métier technique,

- Apprendre, ne jamais se satisfaire de ce qu'on connait déjà

- Toujours chercher à améliorer les choses, ne pas rester figer : le monde change, les outils aussi.

- Pouvoir mettre à profit mes connaissances sur des sujets novateurs, les faire partager.



Mes compétences :

Assurance

Assurance Vie

Humanitaire

IARD