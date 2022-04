Julie LAOUISSAT

En occupant le poste d'agent de transit j'ai pour mission de gérer les dossiers import/export,

être en contact direct avec les clients et les agents,

Faire appel à nos prestataires: les compagnies maritimes, les transporteurs routiers pour organiser le transport des marchandises en groupage ou en conteneur,

Etablissement des cotations clients.

Etablissement de la douane, et instructions B/L

Facturation client, saisie des factures fournisseurs dans le système informatique et analytique,

gestion du courrier et archivage.







Mes compétences :

Administratives

dynamique

Gestion d'un portefeuille

Gestion d'un portefeuille client

