Julie LAURET

Le Groupement de Coopération Sanitaire TESIS rassemble la totalité des établissements publics de santé, plusieurs établissements et structures du domaine sanitaire, social et médico-social, ainsi que la plupart des professionnels de santé de la Réunion et de Mayotte, au travers de leurs réseaux associatifs et professionnels. Il compte aujourd’hui 29 adhérents.



TESIS est un acteur majeur du développement des systèmes d’information de santé et de la télémédecine dans l’Océan Indien, en lien avec les institutions nationales et régionales compétentes dans les domaines de la santé et des TIC : l’Agence de santé de l’Océan Indien, l’ASIP Santé, le Ministère de la santé. Il est reconnu comme maîtrise d’ouvrage régionale dans le domaine et il pilote le développement des infrastructures et des services nécessaires à l’échange d’informations entre professionnels de santé à la Réunion et à Mayotte.



TESIS réalise les missions qui lui sont confiées dans le respect systématique des intérêts économiques et métiers de ses adhérents. Il a en tête le souci constant de la rationalisation des dépenses publiques grâce à la mutualisation des moyens humains et financiers permise par ce regroupement au sein de TESIS des acteurs de la Santé de l’Océan Indien



