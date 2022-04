Je suis chargée de missions à l'EHPAD Bel Accueil à Angers. J'ai la responsabilité de l'équipe hôtelière et seconde le directeur sur les projets de la résidence : projet d'extension, mise en place d'un Pôle d'Activités et de Soins Adaptés et les projets d'accompagnement personnalisé, projet d'établissement.