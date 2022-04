Julie LECLERCQ

Titulaire d'un DUT TC , j'ai souhaité me spécialiser dans le domaine du merchandising . Avec une formation en alternance d'un an au sein de la fabrique j'ai obtenu mon diplôme de responsable visuel merchandising

Actuellement visuel merchandiser du flagship "image" de Naf Naf, je souhaite élargir mes perspectives et évoluer à terme vers un poste de Responsable visuel merchandising amont.



Mes compétences :

Pack Office 2007

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Sketch up