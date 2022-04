Julie LECOUF

Concevoir, définir et mettre en œuvre une politique QSE et RSE au sein d’une entreprise en partenariat avec tous les acteurs. Veiller au respect des normes, à la satisfaction des clients, aussi bien externes qu’internes, à l’amélioration continue des procédures et ainsi contribuer au développement de nouveaux marchés et atteindre un haut niveau de compétitivité.



Mes compétences :

Gestion de projet

Assurance qualité

Normes Qualité

Audit qualité

Normes ISO

Normes environnementales

Gestion de la qualité

Développement durable

Microsoft Office