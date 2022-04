Jonathan MARIE

En tant que spécialiste de la gestion de l’information, je suis parfaitement conscient de l’importance de la recherche, du traitement et de la diffusion de l’information, quels que soient le domaine, la structure et les acteurs concernés. Concevoir, réaliser et entretenir une architecture de l’information efficace demande le savoir-faire d’un professionnel qualifié. A cet égard, mes expériences variées et mes études en sciences de l’information me permettent d’être polyvalent : veilleur, knowledge/record manager, webmaster… et toute autre fonction transversale inhérente au domaine.



Mes compétences :

Documentation

Édition

Intelligence économique

Knowledge Management

Management

Multimedia

Record Management

Veille

Webmaster