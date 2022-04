Julie Lécureuil

Bonjour,

Je suis Julie LECUREUIL,

Sophrologue et Praticienne en Relation d'Aide holistique basée sur Paris.

J'interviens sur Paris & en province (selon les besoins et spécificités).

Possibilité d'intervention au Québec.



Après un Master en Marketing & Stratégie, j’ai travaillé 6 ans en tant que responsable en gestion de projets en Agence de Communication.

Touchée par l’humain dans le cadre de mes missions de Management, et après une année de bouleversements personnels et intérieurs, je me suis formée à la Sophrologie et Relation d’aide, auprès du Collège Européen de Naturopathie Traditionnelle Holistique (CENATHO).



Une fois diplômée et membre de la Société Française de Sophrologie (SFS), j’ai décidé de m’installer en mars 2012 en tant que Sophrologue, afin de me rapprocher de mes valeurs, de mes aspirations et de transmettre ma passion !



J’exerce en cabinet libéral à Paris, ainsi que dans un centre de Bien-être.

J’anime des groupes et ateliers :

*séances collectives de Sophro-Relaxation (pour adultes et pour femmes enceintes)

*ateliers de découverte de soi par la Sophrologie et la Créativité (Ecriture et Collage)

*ateliers thématiques, de Sophrologie au quotidien (Sommeil, Gestion du Stress, Confiance, Mieux-être ...).



De même, j’interviens en Écoles supérieures pour la préparation aux examens et la gestion du stress, en Entreprises et Institution.



Au plaisir d'échanger avec vous,

Julie L



Mes compétences :

Art therapie

Accompagnement individuel

Accompagnement collectif

Accompagnement au changement

Relaxation

Gestion du stress

Sophrologie