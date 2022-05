Vente

• Vente d’espaces publicitaires, campagnes aussi bien : digitales, in store, et out store.



Compétences développées

• Téléprospection de haut niveau : capacité à approcher une cible de décideurs et à contourner les barrages.

• Aptitude à travailler dans l’urgence (bouclages) et sur cycles de vente courts.

• Très bonne compréhension des problématiques des annonceurs en marketing opérationnel des annonceurs (Nestlé, Danone, Colgate, Henkel, Unilever,…).

• Connaissance des mécanismes promotionnels de la grande distribution.

• Capacité à favoriser un bon relationnel et la satisfaction client.

• Formation et encadrement d’une équipe de 4 téléprospecteurs -stagiaires.

• Stages au sein de divers secteurs d’activités (tourisme d’affaires, chimie du métal, défiscalisation…)





Mes compétences :

Commercial b to b

Marketing opérationnel

Téléprospection

Commerce B2B

Portage salarial