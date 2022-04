Julie LÉCUYER

Intéressée par l'art, j'ai une formation axée à la fois sur la Communication et la Culture.



D'un parcours étudiant et professionnel hétéroclite qui trouve sa cohérence dans l'envie de communiquer (à l'écrit comme à l'oral), je suis motivée par l'envie continuelle de remplir de nouvelles missions.



Cette motivation au changement m'a permis d'acquérir une polyvalence spécifiquement valorisée par les métiers de la Culture. De plus, j'ai choisi de compléter mon cursus universitaire par une formation diplômante (validée en septembre 2011) au métier d'infographiste-metteur en page.



Très rigoureuse et autonome dans mon travail, j'apprécie autant la rédaction et la mise en page de communiqués d'annonce/ dossiers de presse, de newsletters, de textes informatifs, de flyers et d'affiches, que la gestion de projets culturels (contact avec les collaborateurs et les clients, administration).



Mes compétences :

Antiquités

Art

Art contemporain

Communication

Culture

Danse

Danse orientale