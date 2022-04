Julie LEMARIÉ

Riche d'une expérience de plus de 8 ans en marketing et communication, je suis actuellement en charge de projets de communication digitale.



Mes diverses expériences m’ont permis de mettre en œuvre et de piloter des projets print, web et évènementiel visant à promouvoir l’entreprise, ses activités et son offre.



J’ai également été amenée à être force de proposition en termes d’orientations stratégiques en vue de réaliser de nouveaux projets à valeur ajoutée pour l’entreprise ou d’améliorer des actions déjà réalisées.



Ces missions m’ont permis de faire preuve d’une forte capacité d’adaptation et ainsi d’optimiser mes qualités organisationnelles nécessaires à la réussite d’un projet.



Ma créativité est un de mes meilleurs atouts dans la réalisation de projets tels que la création de supports de communication.



J’ai également mené des projets web lors de chacune de mes expériences ce qui m’a permis de monter en compétence sur les domaines et outils dédiés au digital.



Mon goût pour l’opérationnel m’a permis de mener à bien mes différentes missions et de développer mes qualités relationnelles, ma forte créativité, mes compétences en management de projet, mes capacités rédactionnelles, de faire preuve d’autonomie et d’esprit d’initiative et d’affiner mon approche du sens client.



Mettre en place des projets me passionne par le challenge qu’ils représentent tant pour l'entreprise que pour moi-même.



Je souhaite continuer à m’investir pleinement dans une fonction alliant créativité et stratégie et mes expériences réussies sont mes meilleurs atouts.



Mes autres atouts ? Mon énergie positive, ma persévérance, mon esprit d'initiative.



Mes compétences :

Marketing

Web

Webmarketing

Communication

Assurance

Finance

Veille

Benchmark

International