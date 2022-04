Julie LESPAGNOL

Passionnée par les sports mécaniques depuis toujours (24h du Mans, WRC, Dakar), j'ai naturellement intégré l'ESTACA suite à une Licence en Mécanique et Matériaux. Avec pour objectif, de développer différents systèmes embarqués dans le sport automobile. En dehors de ce domaine scolaire, je vis ma passion en participant à différents projets humanitaires et sportifs tel que le 4L Trophy (2013) et le Trophée des Andes (2015 prévision) qui demandent une grande autonomie et une préparation méticuleuse.



Actuellement en année de césure (Juin 2013-Mai 2014), je suis ingénieur stagiaire chez SOBEN Amortisseur Racing. Ce bureau d'étude est spécialisé dans la conception d'amortisseur en rallye, VHC et raid. Ma mission au sein de l'entreprise consiste en la conception d'un véhicule innovant de loisir. En commençant du cahiers des charges jusqu'à la réalisation du prototype. En parallèle de ce projet, je travaille sur la mise au point d'un système d'acquisition de données réalisé à partir d'un boitier Motec EDL3 avec pour but d' instrumenter le premier prototype pour étudier son comportement sur différents scénarios environnementaux.



Je suis à la recherche d'un stage dans la période entre Juin et Septembre 2014 dans l'acquisition de données en sport automobile.



Mes compétences :

Solidworks

Maple

Catia

Language C#

Language C

Microsoft office

Matlab/Simulink

Langage Androïd