Titulaire d'un diplôme de formation supérieure aux métiers de la traduction (équivalent d'un bac + 5 professionnel) et traductrice indépendante depuis 2009, je vous propose mes services de traduction/relecture depuis l'anglais et l'espagnol vers le français.



Pour toute demande d'informations complémentaires, ou simplement pour un devis (gratuit et sans engagement), n'hésitez pas à me contacter à l'adresse suivante :



julie.mondoloni@gmail.com



A bientôt !



Mes compétences :

Technique

Jeux vidéo

Relecture

Révision

Traductrice

Marketing

Cosmétiques

Médical

Traduction