Julie RETTMAN

Forte de 15 ans d'expérience en tant qu'Ingénieur en Biotechnologie, je souhaite mettre à profit mes compétences en gestion de projet et en encadrement pour les secteurs de l'environnement et la biodiversité.

Mes compétences sont les suivantes :

- Gérer et coordonner des projets :

Définir la faisabilité et la rentabilité de projets

Gérer un budget et les ressources allouées

Identifier les risques

Travailler avec une équipe pluridisciplinaire

Procéder au contrôle des réalisations

Organiser et animer des points davancement



- Conduire et réaliser une étude de recherche et développement scientifique :

Réaliser des mesures et des observations

Mener des études et expérimentations à des fins dinnovation

Rédiger des rapports et présenter des résultats sous différents formats (rapport détude et de recherche word, résumé powert point) en français/anglais



- Encadrer une équipe et contribuer à son développement professionnel.



- Identifier un partenariat potentiel ; développer un partenariat de recherche avec des acteurs locaux.