Julie VILOING

Gestionnaire spécialisée en RSE - Responsabilité Sociétale des Entreprises - pour les accompagner dans la déclinaison et la mise en oeuvre de leurs politiques RSE / diversité - et d'ancrage territorial.

Conseil, animation d'un réseau d'acteurs, conception et animation d'ateliers et groupes de travail, ingénierie de projets.



Mes compétences :

Responsabilité sociale des entreprises

Développement durable

Création de site web

Animation de réunions

Management - gestion de projet

Analyse stratégique

animation d'un réseau d'acteurs