Marie DARIEL SCOGNAMILLO

Après plusieurs années à développer des projets dans le domaine de l'innovation sociale, du mécénat et de la responsabilité environnementale des entreprises, formée au développement, à l'aménagement et à la construction durables au sein du Groupe Eiffage de 2006 à 2009, j'ai consolidé mon expertise dans le cadre d'un Master de Développement Urbain spécialisé sur les pays emergents (IUAV, Venise) et ai rejoint le Programme des Nations Unies pour l'Habitat (ONU - HABITAT) afin de contribuer à la mise en oeuvre du programme Villes et Changement Climatique dans 3 villes pilotes d'Afrique francophone, un programme de renforcement des capacités des gouvernements locaux pour lutter contre les risques climatiques.

En janvier 2011, j'ai créé en Chine un Laboratoire de Design (IDEA Design Lab) qui promeut une approche pluridisciplinaire en vue de développer des concepts innovants pour l'Habitat de demain. Avec Tongji University, j'ai notamment mis en place le premier réseau régional chinois sur le Biomimétisme, concept qui est au coeur des travaux du Design Lab.

Je vis et travaille désormais près de Londres où j'aide des entreprises innovantes à renforcer leur méthodes créatives et développer leurs activités.



Sur un mode exploratoire, je cherche à repousser les frontières réelles et imaginaires entre la science, la nature et nos modes de vie urbains, pour parvenir à un rapport plus harmonieux au monde.



Mon mentor est Naham de Braslav: "Si tu ne connais pas ton chemin, ne le demande pas à celui qui le sait; tu pourrais ne jamais te perdre".



Il me semble que l'innovation et l'épanouissement sont au bout de ce chemin.





Mes compétences :

Changement climatique

Climate change

Développement durable

Planning

sustainable development

Urban planning

Urbanisme