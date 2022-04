Julie VITRY

Âgée de 29 ans, jeune maman, je suis depuis juillet 2014 Store Manager chez KIKO MILANO. J'ai travaillé en premier lieu dans le point de vente de Marseille Terrasse du Port dans lequel je suis restée 5 mois et où j'avais une équipe de 5 à 7 personnes. Puis j'ai fait l'ouverture du magasin de Aubagne dans lequel je suis restée presque un an et demi avec une équipe de 6 à 8 personnes. Aujourd'hui (jan 2017) de retour de mon congé maternité, je suis store manager au Kiko de la Seyne sur Mer avec une équipe de 4 à 6 personnes.

Passionnée de mode, beauté et déco je suis activement de nombreux blogs.

Dynamique, souriante et avec un tempérament de leader je m'épanouie dans le secteur du RETAIL à la tête d'une équipe performante.

Amoureuse de Londres, ville dans laquelle j'ai passé 4 mois en stage, j'ai un niveau correct en anglais.



Mes compétences :

Vendeur

Marketing opérationnel

Community management

Communication

Gestion administrative

Gestion événementielle

Management commercial

Relations humaines

Vérification des stocks

Inventaire

Développement commercial

Développement des compétences

Reporting

Recrutement