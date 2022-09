Julien BONDÉELLE

D'une double formation technique et managériale, je développe et réalise des projets de développement d'entreprise.



J'ai initialement mis en place une agence de service maritime sur Dunkerque et mené une rentabilité dès la première année. Suite à une aventure d'un an en Océanie, je reste attentif aux cultures du monde. De nature curieux et loquace, je m'intéresse aux nouvelles aventures humaines et professionnelles !



En 2016, j'ai créé le magasin "Les Dés masKés" à Dunkerque, dédié aux jeux de société, de cartes, de figurines, ... Je développe plus que jamais mon activité en la matière, avec la mise en ligne d'une boutique en ligne liée au magasin depuis début 2020. Cette activité axée sur les loisirs ludiques me passionne, et elle constitue une véritable aventure humaine pleine de défis à relever.



N'hésitez pas à prendre contact avec moi, je serai heureux de faire votre connaissance.



Mes compétences :

Visual Basic for Applications

Data Access Object

Corel Draw Suite

Connaissances

Autocad