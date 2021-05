Julien DROUEN

Actuellement Salarié, mon objectif est de joindre les différentes expériences liées à mon parcours professionnel et à l’analyse du marché de la restauration dans mon département.



Je suis né au sein d’une famille de restaurateurs, du Ritz Carlton à Cannes, en passant par les Alpes françaises et les plus grands établissements des Pyrénées Orientales.



J’ai donc baigné dans ce métier depuis le plus jeune âge.



Formé dans la région, j’ai pris mon envol pour l’étranger afin de découvrir les différents aspects de ce métier.



A travers cette expérience, j’ai découvert de nouvelles cultures, de nouvelles langues et de nouvelles opportunités dans la restauration.



M’enrichir d’expériences vécues est devenu un leitmotiv !



Mes compétences :

Restauration

Hôtellerie

Vente B to B et B to C