Je suis Julien Jablonka, j'ai 34 ans, je suis actuellement gérant-associé d'une société baptisée JB Développement qui est dédiée à l'aide administrative et au conseil envers les jeunes TPE et les artisans. Je suis titulaire d'un Master Management à l'ecole de Commerce de Dijon. Ayant obtenu un BTS en communication des Entreprises en 2009,et une licence en sciences de l'information et de la communication en 2010, je souhaite confirmer mon expérience dans le management, le conseil et l'accompagnement des jeunes structures et des artisans pour véritablement leur permettre de se recentrer le plus rapidement possible sur leur cœur de métier et ce pourquoi ils ont réellement décidé de créer leur entreprise.



Mes compétences :

Management

Accompagnement

Communication

Vente

Dessin