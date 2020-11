Opérationnel terrain , passionné par le produit et le client ,polyvalent à forte capacité d'adaptation j'ai pris en charge un portefeuille clients RHF au sein des sociétés SARRADE et DELMAS POISSONS ET MAREE basées dans les LANDES.



Mes compétences :

ORGANISATION

ECOUTE

RIGUEUR

COMMERCIAL

CHR

AUTONOMIE

Fournisseur restauration