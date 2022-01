Julien PREUX

J'ai validé un BTS SNEC SYSTÈMES NUMÉRIQUES option ÉLECTRONIQUE ET COMMUNICATION en Juin 2017 avec de bons résultats et je suis à la recherche d'un travail dans l'électronique principalement dans les domaines des tests, essais et validation ou dans la conception R&D.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Informatique

Communication

Pédagogie

Formation

Enseignement

Conseil

Programmation

Mathématiques appliquées

Microcontroleur

Simulink

Programmation informatique

Physique

Optique

DSP

VHDL

Fibre optique

FPGA

MATLAB

Optoélectronique

Télécommunications

Electronique

Electronique numérique

Electronique analogique

Laser

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Excel

Linux

LabVIEW

Bug Tracking System