Julien Rajaoson est chercheur associé à PACTE, Lauréat de la promotion AXEL KAHN, Bourse de la Fondation pour la Vocation « Devenir enseignant chercheur ».

Il est ATER à l'Université de Nice Côte d'Azur et Docteur en sciences politiques, sa thèse portait sur "La présence économique chinoise et le processus de démocratisation, en Afrique" sous la direction de Jacques Barou et Olivier Ihl.

Ses domaines de recherche portent sur les Relations Internationales africaines.

Dernières publications et conférences :

Dans la revue : Migrations & Société : « Les Chinois en Afrique : essai de catégorisation à partir dune enquête effectuée à Dakar », vol. 25, n°149, [septembre à octobre 2013]

4th Edition International Conference, History, Spirituality, Culture. Dialogue and Interactivity Galai/Romania « Généalogie de la Philosophie des Lumières. De Nietzsche à la pensée postcoloniale », 11-12 Mai, 2017 [Participation au Comité Scientifique]

7e Congrès des Associations Francophones de Sciences Politiques Montréal/Canada « Les relations sino-africaines et lordre international : le cas de Madagascar et du Sénégal », 17-19 mai, 2017

24th World Congress of Political Science Pozna/Poland « Les relations sino-africaines et lordre international, Panel : Néolibéralisme et émergence en postcolonie africaine », 23-28 juillet, 2016

4e Rencontres des études africaines en France - Paris « La présence économique chinoise en Afrique », 5-6-7 juillet 2016

New European Research on Contemporary China Conference Beijing/China « Analysis of South-South international migration: Chinese newcomers in Antananarivo and Dakar », juillet 2014