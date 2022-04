Juliette MAC ALEESE

J'exerce actuellement mes compétences au sein d’un organisme public, le Syndicat Mixte d'Etudes et de Travaux pour l'Aménagement du Durgeon et ses Affluents. Je conduis des opérations (études et travaux) dans le cadre d'un contrat de rivière sur l'ensemble du bassin versant, en cohérence avec le SDAGE AERMC.



Je mets au service du Syndicat mes compétences dans l’animation de réseaux multi-acteurs, sur les thèmes de la gouvernance de l'eau et du développement local, en accompagnant la politique locale de l'eau au travers de différents projets.



Mes compétences :

Concertation