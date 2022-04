Juliette REVERDY

Bienvenue sur mon profil,



Diplômée de Rouen Business School (ESC Rouen) en Marketing, je suis à l'écoute des opportunités dans le secteur du tourisme et des loisirs.



Forte d'expériences significatives en conseil, marketing stratégique, e-marketing, et gestion de projets évènementiels, j’ai pu me familiariser avec le milieu des professionnels du tourisme et développer les compétences nécessaires à la réalisation d’études concurrentielles et de faisabilité (business plan, enquêtes), analyses de positionnement, et au développement de projets d’innovation.



Si mon profil vous intéresse, n’hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Business

Business plan

Conseil

Études marketing

Evénementiel

Expérience Client

Marketing

Marketing stratégique

Plan expérience

Production

Tourisme

Voyages