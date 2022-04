Juliette ROBIN

Nov 2009-janv 2012 lastminute.com - Extranet Support Executive

Mise en place d'offres et promotions. Mise à jour des tarifs. Contrôle de l'information téléchargée. Assistance auprès des hôteliers francophones dans le téléchargement de leur information, tarifs et photos sur le site. Traduction



2008 BIPORIS ( France), Communication Manager

Société de Services Professionnels destinés aux grandes entreprises



2005-2007 Marcusevans - Prague (Rép.Tchèque) - Productrice de conférences Sénior

Société spécialisée dans l'organisation d'événements d'affaires et formations



2003-2004 Frost & Sullivan - Londres (UK) - Assistante Marketing

Organisatrice de TeleConferences en connexion Internet

Société commercialisant des études de marché.



Autres expériences de l'événementiel:

- Organisation d'une Journée « portes ouvertes » de l'usine de St Ouen PSA pour 2500 visiteurs

- Organisation de la première édition d’un Festival de Musique à Tence en Haute-Loire pour 3000 visiteurs

- Promotion de l’Exposition Universelle d’Hanovre sur différents Forums avec Protravel – Salons



Mes compétences :

COMMERCE

Communication

communicative

Danse

dynamic

Empathique

Evénementiel

Gastronomie

Hôtellerie

Imaginative

Organised

Organisée

restauration

Sociable

Tourisme

Voyage

Organisation