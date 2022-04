« Carlos est une personne très internationale. Il est aujourd'hui conseiller, formateur et coach professionnel et a été pendant 20 ans directeur dans le développement d'affaires à l'international. Il a, avec beaucoup de succès, lancé et crée des bureaux dans des pays européens et latino-américains, augmenté les ventes, les revenus et géré des équipes allant jusqu'à 85 personnes dans les domaines de l’hôtellerie, de l'événementiel, du recrutement et des Start-up. Carlos a su démontrer sa capacité à gérer des situations complexes, à pénétrer et à développer des marchés nouveaux ainsi que des territoires et aussi à négocier avec des décisionnaires de haut niveau. Pour conclure, Carlos a une bonne expérience dans le coaching de dirigeants, de managers et d'équipe. Il est aussi expérimenté dans le conseil en management, en recrutement, en développement internationale et dans lancement de Start-up. Et il aime transmettre l’expérience qu'il a acquise au travers de la formation.



References are available on the following link: http://www.linkedin.com/pub/carlos-carvajal-jimenez/3/503/844



Mes compétences :

Multiculturalisme

Management d'équipe

Commerce électronique

Hospitality management

Directeur commercial

Recrutement