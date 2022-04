Juliette VIGNES

Comment permettre aux dirigeants et à leurs équipes de prendre leur place, toute leur place et rien que leur place dans un engagement collectif fort tout en prenant en compte leurs clients, leurs partenaires, tous leurs collaborateurs et leurs actionnaires?



Nous construisons ensemble le dispositif sur mesure qui convient à votre situation à partir des briques suivantes :



* mener un diagnostic de l'organisation et/ou des hommes pour comprendre et co-élaborer le dispositif

* mobiliser l'équipe dans un temps partagé (team building, séminaire) pour co-construire une nouvelle vision, des nouvelles modalités de travail et relationnelles, un objectif partagé et commun

* accompagner l'équipe dans la durée lors de ses temps forts (CODIR, COMEX,...) pour développer les relations, l'engagement et la co-responsabilité vers la performance

* accompagner les hommes, la révision des process, des méthodes et des outils pour orienter toute l'organisation vers les clients

* accompagner de manière individuelle pour permettre de prendre toute sa place dans l'entreprise, dans la relation, en lien avec soi-même

* soutenir l'appropriation durable des nouvelles pratiques en mobilisant l'intelligence collective (formations sur mesure, partages de pratiques et co-développement)



Mes compétences :

Développement personnel

Développement

Organisation

Consultant

Customer care

Coaching d'équipe

Orientation clients

Accompagnement

Coaching