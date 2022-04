Julio MORDILLO

Bonjour,

Je vous propose des compétences variées en laboratoire, production, méthodes et qualité.

Je cherche un poste technique dans une entreprise pharma, médicale device ou agroalimentaire.

Je suis autonome mais sait travailler en équipe.

J'ai de l'expérience en management mais je sais aussi exécuter.

Je suis mobile sur la Haute Savoie et en Suisse ( Vaud et Genève).

Je suis ouvert à toutes propositions, n'hésiter pas à me contacter.



Mes compétences :

Technique

Responsable

Qualité

Agroalimentaire

Amélioration continue

Biotechnologies

Gestion de projet

Chimie

Management

Production

Pharmacie

Gestion de la production

Analyse