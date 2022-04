Juste KINZONZI

Le Provisioning Mobile est le système à la frontière entre le SI commercial (lignes de marché Grand Public, Entreprises et Prépayé) et les équipements du réseau mobile (HLR/HSS par exemple) 24h/24 et 7j/7 celui-ci doit être disponible afin d'activer, modifier ou résilier les services de nos clients sur le réseau Bouygues Telecom.



Au sein de la production informatique du Provisioning Mobile me sont confiées les missions de :

- Management d'équipe (revue des objectifs / planning / Gestion prestataire)

- Chef de projet Production du système

- Ingénieur de production ( Support Niveau 2 )

- Conception/Développement/Maintenance d'une plateforme de supervision/Indicateurs du système.



En 2011, je suis devenu "Woobee Expert Bouygues Telecom" sur la partie mobile.

Les Woobees participent à la relation client digitale de l'entreprise en ayant la possibilité de répondre directement aux clients via le site Internet de Bouygues Telecom, Twitter ou Facebook.



Mes compétences :

BIRT

J2SE

Business Object

ASP.NET

Supervision

Développeur web

Oracle

ATM

XHTML

MOA

KPSA

Shell