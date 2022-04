Justin BARRIER

Diplômé d' un BTS Professions Immobilières.

J'ai pu mettre en pratique la théorie lors des stages de formation, dont un portait sur la transaction et le deuxième sur la gestion de copropriété.

Ces deux années ont été essentielles concernant l'apprentissage des notions fondamentales pour ce domaine.

La rigueur, l'écoute et le relationnel ont été pour moi les trois piliers de mon apprentissage.

Après avoir obtenu mon diplôme, je suis parti un an et demi en Australie dans le cadre du programme Vacances Travail.

Je suis actuellement en CDD jusqu'en septembre chez Immo de France en tant que négociateur et continue en parallèle mes recherches dans la ville de Tours.