Justin NAHUM

Administrateur réseau et technicien en maintenance en informatique de base, ne trouvant de boulot dans le domaine je me suis lancé dans la sécurité privée, j'ai passé le C.A.P. agent de prévention et de sécurité privée (APS), l'ERP et l'IGH, actuellement SSIAP en 2005 au centre de formation FORMAPLUS 3B à Lyon, après j'ai décroché le SSIAP2 en 2007.

En Août 2008, j'ai décidé de me lancer dans la course à la galère en créant ma société en associant les avantages du réseau informatique au gardiennage (sécurité électronique, la télésurveillance et la vidéosurveillance) mais en restant toujours dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens qui leurs sont liés. Société dont je suis le gérant à ce jour.



Mes compétences :

Prévention

Prévention incendie

Sécurité

Sécurité Privée