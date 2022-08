Justine BRAZILLÉ

Forte de mon enseignement en école supérieur et de mes experiences je pense avoir les capacités Managériales nécessaires pour :

- Coordonner et animer une équipe

- Fixer des objectifs quantitatifs et qualitatifs et en vérifier la réalisation

- Constituer des équipes

- Définir et exploiter des indicateurs pertinents



Ainsi que des capacités Sociales et organisationnelles nécessaires afin de pouvoir :

- Rédiger ou synthétiser des documents, courriers, notes ou rapports techniques pour des destinataires internes ou externes à l'entreprise.



J'ai pu notamment acquérir les techniques nécessaires pour la réalisation

- d'étude de marché de la concurrence ou d'analyses comparatives et de m'en servir afin d'en determiner des actions commerciales/promotionnelles sur les différents marchés puis d'en ressortir une stratégie et politique commercial.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Access