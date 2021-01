Justine JUSTINE PERILLIER

En véritable chef d’orchestre des vidéos DO IT pour Castorama, j’ai assuré le bon déroulement des tournages, de la construction des briefs au pilotage des montages jusqu’à la mise en ligne sur YouTube. Agence audiovisuelle, blogueuses, styliste… Mon aisance relationnelle me permet de coordonner les différents prestataires, dans le respect des plannings, du budget et de la charte graphique. Travailler sur les DO IT fait appel, en permanence, à ma créativité et à mon esprit de veille.



Mes différentes expériences en communication audiovisuelle et en communication des organisations, combinées à ma capacité à gérer des projets transverses me permettent d’être polyvalente et autonome dans les missions que vous me confierez.



Mes compétences :

Photoshop

Pack office

Indesign CS6

Réseaux sociaux

Communication externe

Communication interne

Création

Community management

Plan de communication

Gestion de projets

Réseaux sociaux d'entreprise

Démarche QSE

Stratégie digitale

Conseil et appui

Sponsoring

Gestion de prestataires

Relations Presse

Publicité