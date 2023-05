Justine VANNIER

Bonjour!

Je m'appelle Justine et j'ai 28 ans.



Actuellement je suis à la recherche d'un travail dans le milieu animalier, j'ai travaillé en tant qu'assistante vétérinaire, j'ai fais une formation sur le comportement avec des animaux domestiques et sauvages au Canada.



Je suis passionnée,travailleuse,patiente,ponctuelle, sociable (capable de travailler en équipe ou seule),dynamique et j aime apprendre...



Mes compétences :

Dynamique

Facilité d'adaptation

Le pack office (Word,Excel...)

Contentions animalières

Post op et pré op animaux

Accueil physique et téléphonique

Patiente

Empathique

Prise de rdv et gestion du planning