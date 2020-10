Kadija Rachel AQUEREBURU

Spécialiste du marketing, je dispose d’une expérience de treize ans dans le secteur de la banque assurance sur des fonctions de chargée de marketing opérationnel ou chef de projet marketing. Responsable du lancement et du pilotage de campagnes multicanal (mailing, e-mailing, phoning, salon), mes missions en 2016 me permettent de mettre en place de nouvelles campagnes marketing suite à la conception de nouvelles offres prévoyance et santé ; je participe ainsi activement aux objectifs du groupe visant à répondre aux évolutions réglementaires ainsi qu’à celles des besoins du client.



Mes compétences :

Marketing management

Marketing

Chef de produit

Gestion de projet