Je suis ingénieur en production et logistique.

Mes domaines de compétence sont les suivants : Management de la supply chain, gestion des stocks et des approvisionnements, gestion de projet, lean manufacturing, planification, ordonnancement, etc...



Mes compétences :

Aéronautique

Amélioration Continue

Anglais

Lean

lean manufacturing

Logistique

manufacturing

Service client

Supply chain

Toulouse