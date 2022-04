Karine CHAUMONT

Visitez mon site tout neuf et faites passerArray !

ASSISTANTE MATERNELLE AGREEE "AUX MAINS MAGIQUES" EN ACTIVITE

PORTE PAROLE POUR LE DEPARTEMENT 85 DU COLLECTIF

"POUR L'AVENIR DE NOTRE METIER ASSISTANTS MATERNELS"

(nous vous invitons à visiter le blog et signer les pétitions ! urgentissime ! )



MEMBRE DU BUREAU DE L'ASSOCIATION "BAMBINO" (assistantes maternelles) LA ROCHE SUR YON



ET



ENERGETICIENNE GUIDE CONSEILLERE

GEOBIOLOGUE

RELATION D'AIDE A LA PERSONNE PAR L'INTUITION ET L'ENERGIE !

"A L'UnisSson" - La Roche sur Yon



RE-CONNEXION A SOI ET A SA MISSION DE VIE

ACCOMPLISSEMENT DE SOI, RE-TROUVER SON POUVOIR EN SOI



MIEUX-ETRE "PHYSIQUE - MENTAL - EMOTIONNEL"



DIAGNOSTIC, NETTOYAGE LIBERATION DE VOTRE LIEU DE VIE ET DE TRAVAIL, HARMONISATION ET EQUILIBRAGE ENERGETIQUE DU LIEU



- séances individuelles sur rdv :

- ateliers , formations, echanges, rencontres



JE SOUHAITE METTRE EN PLACE UNE STRUCTURE POUR LES ENFANTS ET LES PARENTS, AVEC DES PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE ALLIANT

UN SYSTEME D' ACCUEIL ET DE GARDE CLASSIQUE

ET

UN SYSTEME DE PRISE EN CHARGE OUVERT, ATTENTIF, ALTERNATIF.



- pour développer l'échange entre les thérapeutes et les praticiens, partager nos connaissances, expériences, pratiques en vue de les mettre au service des personnes, et surtout des familles, des enfants.



- pour créer un échange avec les autres pays et ses thérapeutes/praticiens.



- pour ouvrir la Conscience des futurs parents et parents, tuteurs, educateurs sur l'education, leur role et l'héritage physique-emotionnel-mental-spirituel transmis à leurs enfants des leur désir d'enfant à l'âge adulte : par l'education prénatale, les outils comme la numérologie, de bien-être, de la communication non violente ..





Dans le chemin de Vie de "Service desinterressé à l'Humanité, à la Vie, à l'Univers !

Soyez les bienvenus pour tout échange et collaboration à l'UnisSson !



Mes compétences :

Espagnol

Relations publiques

Relation client

Informatique

Coaching

Développement personnel

Communication

Traduction

Santé

Vente

Mode

Bien être