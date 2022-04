Karine CHILLAN

Comédienne et formatrice, j'anime et conçois des sessions de formation sur les sujets de la communication orale, du développement personnel, de la médiation et gestion de conflits.



Formée aux arts de la scène et plus spécifiquement au théâtre, je cumule un cursus et une expérience professionnelle dans la communication en entreprise.



J'allie mes connaissances techniques, mon savoir faire pédagogique et mes compétences de comédienne pour animer des formations efficaces et dynamiques.

Les outils du théâtre me permettent d'impliquer les participants qui intègrent et assimilent les apports théoriques dans une atmosphère détendue et ludique.



FORMATIONS:

Formation de Formateurs - CEGOS

Formation PNL - Institut de formation à la PNL

Formation aux outils de la médiation - Marcane

Gestion des conflits avec les outils du théâtre - Théâtre de L'Opprimé

Comédienne / Metteur en scène - Académie des Arts de Minsk (Biélorussie) - Cours Florent - ECAT



Mes compétences :

Communication orale

Gestion de conflits

Communication interpersonnelle

Développement personnel

Formation

Théâtre

Médiation

Coaching